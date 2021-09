Mayaerne brugte asken fra altødelæggende vulkanudbrud til at bygge pyramide

I El Salvador har arkæologer fundet bevis på, at mayaer har bygget en pyramide af aske fra den gigantiske vulkan Ilopangos udbrud i år 539.

Studiet fra Cambridge University Press er samtidig bevis på, at folkefærdet vendte tilbage til det udsatte område, mange år før end hvad man tidligere har troet.

Vulkanudbruddet er kendt som Tierra Blanca Joven og er det største på Jorden i 10.000 år. Det resulterede i en halv meters aske i en 35 kilometers radius og var skyld i en eksplosion, som efterlod sig et kæmpe krater, der i dag er kendt som Lake Ilopango.

Naturkatastrofen ramte mayaerne hårdt. De mistede nærliggende byer og landsbyer, og udbruddet gjorde hele den nordlige halvkugle koldere.

Ved en omfattende udgravning og en kulstof 14-datering, som er en analyse, der gør det muligt at datere organisk materiale, er det lykkedes for forskerne bag studiet at bevise, at en gruppe mayaer vendte tilbage til området mellem 30 og 80 år efter udbruddet.

Arkæologer har nemlig fundet en pyramide - Campana-pyramiden, der er cirka 13 meter høj, 80 meter lang og 55 meter bred - og prøver har fastsat, at der indgår vulkansk aske fra Ilopango-udbruddet i strukturens byggemateriale.

Den omfattende analyse af byggematerialet viser, at der er materiale, som kan dateres til omkring år 545 til 570, mens materiale fra en terrasse til pyramiden kan dateres til år 570 til 620.

Det indikerer ifølge studiet, at pyramiden har været et monumentalt byggeprojekt, der er foregået inden for nogle årtier - og altså maksimalt 80 år efter vulkanudbruddet.

Ifølge forfatteren bag studiet, Akira Ichikawa, der er er arkæolog på University of Colorado Boulder, har mayaerne formentlig bygget pyramiden med aske fra vulkanudbruddet for at gøre guderne glade igen efter deres rimeligt store vredesudbrud i år 539.

