Mega-lyn sætter ny rekord: 768 kilometer langt

Mega-lynet bragede over himlen i det sydlige USA, og strakte sig over tre stater

768 kilometer fra start til ende og lang nok til at strække sig over tre amerikanske stater.

Det er længden på det enorme mega-lyn, der ramte himlen over det sydlige USA den 29. april 2020, og som et hold forskere nu har kåret som det længst-rejsende lyn, der nogensinde er blevet målt.

Lynet strakte sig fra skyer lige syd for byen Houston i Texas og hele vejen til det sydøstlige Mississippi.

Det er vejr-organisationen World Meteorological Organization, der i denne uge officielt har bekræftet lynet over USA som den nye verdensrekordholder. Den slog den tidligere rekordholder, et lyn over det sydlige Brasilien tilbage i 2018, med mere end 60 kilometer.

En anden verdensrekord er blevet bekræftet i samme ombæring. Et lyn, der glimtede over Uruguay og det nordlige Argentina tilbage i juni 2020, er således blevet udnævnt som det længstvarende lyn på hele 17,1 sekunder.

Ron Holle, meteorolog og lyn-specialist ved WMO Committee on Weather and Climate Extremes, forklarer i en udtalelse, at netop de to områder, hvor rekorderne er blevet slået – US Great Plains i de sydlige USA og La Plata Basin-området i Sydamerika – er hotspots for enorme tordenvejr, der kan indeholde de ekstreme lyn.

- Hver gang, der høres torden i det område, er det tid til at finde et lyn-sikkert sted, siger Ron Holle til Business Insider ifølge Videnskab.dk.

Det er ganske vist sjældent, at mennesker rammes af lyn, men det hænder fra tid til anden. Omkring 49 mennesker omkommer hvert år af lyn i USA, og det mest fatale lynnedslag fandt sted i Zimbabwe i 1975, da 21 mennesker omkom i et skur, hvor de havde søgt ly.

Takket være nye overvågningsmetoder er meteorologer blevet i stand til at foretage bedre målinger af lyn. Hvor det førhen ofte var med udstyr nede fra jorden, observationerne blev lavet, har nyt udstyr på satellitter gjort det muligt at få bedre overblik over nedslagene.

- Nu da vi har en robust registrering af de her monsterglimt, kan vi begynde at forstå, hvordan de opstår og værdsætte den uforholdsmæssige indvirkning, de har, siger Michael J. Peterson, hovedforfatter på studiet og professor i atmosfærisk videnskab ved Los Alamos National Laboratory, til Business Insider ifølge Videnskab.dk.

