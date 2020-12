Menneskearter kunne måske gå i hi

Ligesom visse dyr kunne nogle af de tidlige menneskearter måske gå i hi om vinteren. De var bare ikke nødvendigvis særlig gode til det.

Sådan lyder konklusionen på et nyt studie, hvor der er lavet forskning i 430.000 år gamle knogler fra tidligere menneskearter. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Knoglerne er ældre end det moderne menneske, Homo sapiens, og stammer fra en grotte i Spanien, hvor man har fundet tusindvis af fossiler og knogler, heriblandt fra de såkaldte abemennesker, homininerne.

Læs mere på Videnskab.dk: Var andre menneskearter de første ofre under den 6. masseudryddelse?

At gå i hi, eller dvale, er en overlevelsesstrategi blandt dyr som bjørne, hvis stofskifte sænkes for at spare på energien, så de kan sove igennem de ressourceknappe vintermåneder uden at miste al deres knogle- og muskelmasse.

Men dvale er ikke ufarligt, og hvis bjørnene er underernærede og ikke har store nok fedtdepoter, når dvalen indledes, kan de være blevet ramt af en række sygdomme, når de vågner igen.

Det er denne skæbne, som har ramt homininerne i grotten, mener forskerne ifølge ScienceAlert, skriver Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere finder første barn af to forskellige menneskearter

Forskerne mener, at de kan påvise disse abemenneskers evne til at gå i dvale ved at se på ledetråde i de fossile knogler.

Eksempelvis, at teenage-homininerne kun oplevede sporadisk pubertet, som så ud til at gå på pause flere måneder ad gangen, men også generelle tegn som ar på knoglerne fra dårlig dvale, hvor homininerne ikke har haft store nok fedtdepoter og lidt af mangel på D-vitamin.

- Ideen om, at mennesker kan gå i en hypometabolisk tilstand (få lavere stofskifte, red.), som ligner dvale, lyder måske som science fiction, skriver forskerne i studiet.

- Men faktum er, at mange primitive pattedyr og primater går i dvale, hvilket tyder på, at den genetiske og fysiologiske basis for hypometabolisme kan være bevaret i mange pattedyrarter, inklusive mennesker.

Forskerne mener dog også, at der skal laves meget mere forskning på området, før noget endeligt kan konkluderes, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

