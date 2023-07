Menneskefossil viser en grufuld skæbne

En halvanden million år gammel skinnebensknogle fra en af menneskets tidlige forfædre har vakt stor opmærksomhed.

Årsagen er dog ikke umiddelbart til at få øje på.

Man skal nemlig først helt tæt på for at se de bittesmå, vandrette mærker. Mærker, som, forskerne vurderer, kommer fra et stenredskab, som andre mennesker har brugt til at skære i knoglen.

Det skriver Nature ifølge Videnskab.dk.

Hvis hypotesen holder, kan det være det første eksempel på skæremærker på en menneskelig knogle (man ved dog ikke, hvilken menneskeart det var).

Knoglen blev oprindeligt fundet i 1970 i Turkana-området i Kenya.

Tidligere har man fundet et kranie i Sydafrika med potentielle skæremærker, der kan være mellem 1,5 og 2,6 millioner år gamle. Men både fossilets alder og mærkernes oprindelse er til diskussion blandt forskerne.

Derfor mener Trine Kellberg Nielsen, der er ph.d. og leder i arkæologi ved Moesgaard Museum, også at det nye studie er særligt interessant og »meget overbevisende«.

Det vurderer hun på baggrund af deres metode og formen på skæremærkerne, som de har sammenlignet med en database med 898 andre knogler med forskellige slags mærker.

- Så hvis man tager kraniet i Sydafrika ud af ligningen, så er det her det tidligste fossil med skæremærker, siger Trine Kellberg Nielsen til Videnskab.dk og tilføjer:

- Det er en enormt vigtig brik i et større puslespil, der kan give os et fantastisk indblik i en periode, som ellers er svær at blive klog på.

Det store spørgsmål er så, hvorfor knoglen har potentielle skæremærker.

Er det, fordi et fortidsmenneske har slagtet et andet og spist det, eller har det været en del af en form for begravelsesritual?

Forskerne bag studiet mener, at førstnævnte er mest sandsynligt.

- Den mest logiske konklusion er, at mennesket ligesom andre dyr blev slagtet for at blive spist, siger Briana Pobiner, der er palæoantropolog ved The Smithsonian Institution i Washington DC, til Nature ifølge Videnskab.dk.

Forskerne gør dog selv opmærksom på, at de ikke kan bevise det, og det er Trine Kellberg Nielsen enig med dem i.

- Vi er så tidligt henne, at vi ikke rigtig har noget at sammenligne det med, så man ikke konkludere noget om årsagen til skæremærkerne, siger Trine Kellberg Nielsen til Videnskab.dk.

- Men det er jo det, vi gerne vil vide: Var menneskearterne på denne tid mere dyr, end de var mennesker, eller var de mere mennesker end dyr?

Forskernes primære argument for, at der har været tale om slagtning af et andet menneske, er, at mærkerne er lavet på et særligt godt sted for at fjerne musklen med den intention at spise den.

Hvis det har været slagtning, er det dog ikke sikkert, at der har været tale om kannibalisme, da man hverken kender menneskearten på den potentielle slagter eller den slagtede.

