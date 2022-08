Menneskehjernen er måske ikke skrumpet alligevel

Nyt studie sår tvivl om den vidt omtalte teori, at menneskehjernen skulle være skrumpet indenfor de sidste 3.000 år

Videnskabelige studier er lidt ligesom statistik - resultatet afhænger af datasættet.

Datasættet er ikke en objektiv størrelse, men en række elementer, udvalgt af mennesker, der ikke alle dage er lige objektive. Og det kan føre til nogle gevaldige sammenstød i videnskabens verden.

I 2021 fremsatte en gruppe palæontologer en teori om, at menneskehjernen er har mistet omtrent tre bordtennisbolde i størrelse, og at det tab skete for kun 3.000 år siden.

Teorien blev omtalt i mange medier. Men, som den observante læser nok allerede har gættet, så var det ikke alle, der købte den teori.

Således sår et nyt studie fra University of Nevada, Las Vegas nu tvivl om, hvorvidt palæontologernes teori holder stik - forskerne mener nemlig ikke, at palæontologernes datasæt er retvisende.

Det skriver University of Nevada i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Vi har genbesøgt datasættet fra DeSilva et al. og fundet frem til, at størrelsen på menneskehjernen ikke har ændret sig de seneste 30.000 år og sandsynligvis heller ikke inden for de seneste 300.000 år, udtaler antropolog og medforfatter på den nye artikel, Brian Villmoare, i pressemeddelelsen.

Men hvordan kunne to forskergrupper komme frem til så forskellige resultater?

Blandt andet fordi Villmoare og hans kolleger sorterede en hel masse af de kranier, DeSilva og hans medforskere havde inkluderet i deres studie, fra, og inkluderede en masse andre.

I alt undersøgte palæontologerne 987 kranier, men de amerikanske forskere påpeger, at kun 23 af disse rent faktisk stammede fra den tidsperiode, der er relevant for palæontologernes teori.

Derfor samlede amerikanerne et - ifølge dem selv - mere retvisende datasæt og brugte derefter de samme metoder, som DeSilva og hans kolleger brugte i deres studie.

Konklusionen fra amerikanerne lyder som sagt, at vores hjerner ikke er skrumpet, skriver Videnskab.dk.

Ifølge ScienceAlert har palæontologerne endnu ikke givet svar på tiltale - det er altså ikke til at sige, om de er enige i, at deres datasæt var sammensat på en lidt aparte måde.

Det nye studie er - ligesom palæontologernes - publiceret i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Ecology and Evolution.

