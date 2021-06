Mennesker kan lære ekkolokation på blot 10 uger

Et studie med både blinde og seende deltagere har vist, at mennesker på ganske kort tid kan trænes til at navigere som flagermus, ved ekkolokation

Med tilstrækkelig træning kan de fleste mennesker lære at ekkolokalisere ved at slå klik med tungen og bruge ekkoet til at vurdere, om der er forhindringer i nærheden.

Det viser et nyt studie, hvor forskerne i 10 uger trænede 12 blinde og 14 seende mennesker i at finde vej rundt om forhindringer og genkende størrelsen og orienteringen af objekter ved hjælp af ekko, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk

- Jeg kan ikke komme i tanker om noget andet arbejde med blinde deltagere, hvor der har været sådan en entusiastisk feedback, siger studiets medforfatter Lore Thaler, lektor ved Department of Psychology på Durham University, England, til Science Alert.

Forskerne trænede forsøgsdeltagerne ved at lade dem finde rundt i virtuelle labyrinter af gange arrangeret i T-kryds, U-vendinger og zig-zag-mønstre ved hjælp af tungeklik.

I de sidste to sessioner testede forskerne deltagernes navigationsevner ved at lade dem finde vej i en virtuel labyrint, de aldrig havde prøvet kræfter med før.

Det viste sig, at deltagerne klarede sig næsten lige så godt som eksperter, der er blevet trænet i ekkolokation i årevis.

Forsøgsdeltagerne i den - ganske vist - lille gruppe var mellem 21 og 79 år gamle, og selvom de unge klarede sig bedst, var de ældre næsten lige så gode.

Det tyder på, at ældre, der mister synet, kan have stor gavn af at lære ekkolokation, mener forskerne bag studiet, der lige er blevet udgivet i Plos One.

