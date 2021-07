Mennesker over hele Jorden spotter vilde meteornedslag

Dansk professor mener dog ikke, at du skal være bange for at blive ramt af en i Danmark

For nylig fik nogle amerikanske cowboys sig formodentlig lidt af en overraskelse.

En ildkugle gled gennem morgenhimlen over det nordlige Texas tidsnok til, at man kunne nyde synet sammen med fornemmelsen af kaffen, der ryger i den gale hals.

Rumstenen kunne ses helt fra nabostaterne Oklahoma, Missouri, Arkansas og Louisiana, skriver Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Meteoren eksploderede et sted over sydstaten. Nu kan lykkeriddere og rumnørder så gøre sig forhåbninger om at finde stumperne.

Bare få timer senere kunne nordmænd på den anden side af kloden forbløffes over et tilsvarende syn. Et blåt lys oplyste pludselig sommernatten, og en meteor var kortvarig synlig i 5-6 sekunder over Oslo.

Den kunne ses helt til Trondheim, 500 kilometer fra den norske hovedstad, skriver The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Troels Haugbølle er lektor i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Her laver han blandt andet computermodeller af, hvordan stjerner og planeter bliver til.

Haugbølle siger, at der måske falder 1-2 meteorer ned om dagen et sted på kloden. Fordi det meste af Jorden som bekendt er dækket af hav, er det bare sjældent, mennesker er vidne til et nedslag.

- At se en meteor, der falder hele vejen ned til overfladen, det er ualmindeligt. De sidste 20 år har der nok været fundet 3 meteornedslag i Danmark. Men der er masser af stjerneskud, det ser vi hele tiden, siger Haugbølle til Videnskab.dk og tilføjer, at vi i august rammes af en decideret meteor-regn, kaldet Perseiderne.

Betyder det så, at man skal være bange for et voldsomt meteornedslag i Danmark? Ikke ifølge Troels Haugbølle:

- Man scanner nattehimlen for de objekter, der bevæger sig nær Jorden. Near earth objects. Hver eneste nat sammenligner man, om der er nogen, der flytter sig. Så kan man lave en bane for objekter og beregne, om de vil komme på kollisionskurs med Jorden, beroliger forskeren først, inden han hiver tryghedstæppet lidt væk under os:

- Jeg kan ikke huske, hvad grænsen er for, hvor små objekter man måler efter. Det kommer også an på, hvor tæt på de er. Dét, der faldt ned i 2013 tror jeg ikke, man kunne se tidligt nok. Man kunne ikke gøre så meget ved det.

- De kommer med så høj fart, at det er svært at vide, hvor de falder ned. Falder de ned i Nordssøen eller København? Man ved det ikke, Men det sker så sjældent, at vi ikke skal gå og være nervøse for det, siger forskeren.

De tre nyligste meteornedslag i Danmark været i Maribo i 2009, i Vestjylland i 2014 og i Ejby/Herlev i 2016.

