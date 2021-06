Menneskets bedste ven: Hundehvalpe fødes med genetisk evne til at forstå os

Over tusindvis af år har hunde lært at kende menneskers kropssprog

Allerede efter otte uger på Jorden kan de fleste hundehvalpe forstå når mennesker peger på ting eller vil have dem til at gøre noget særligt.

Over tusindvis af år har mennesket gjort hunden tam, og ifølge et nyt studie har vores firbenede ven udviklet en genetisk evne til at genkende menneskers kropssprog, skriver Videnskab.dk.

- Der var evidens for, at voksne hunde har tydelige sociale evner, men i vores studie har vi fundet beviser for, at hvalpe – lidt ligesom mennesker – er biologisk forberedte til at interagere socialt med andre, siger Emily Bray, der er postdoc i antropologi ved University of Arizona i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Selvom der er individuelle faktorer, der spiller ind i hvert enkelt forhold mellem hunde og mennesker, stammer mindst 40 procent af denne evne fra genetik, lyder det ifølge forskerne.

I det amerikanske studie så forskerne nærmere på 375 hundehvalpe af racerne golden retriever og labrador, der alle var 8 uger gamle.

I eksperimentet havde hundehvalpen til opgave at finde en godbid. Denne godbid gemte sig under en kop, og forskerne fandt frem til, at hundene i 70 procent af tilfældene havde nemmere ved at finde maden, hvis en person pegede på koppen.

I en kontrolgruppe skulle hundene forsøge at finde maden alene ved hjælp af deres lugtesans, og her var hvalpene betragtelig mindre succesfulde.

