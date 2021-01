Metan-sø på Saturns måne er 300 meter dyb

Saturns måne Titan er uden tvivl et af de mest opsigtsvækkende steder i Solsystemet, med sin tykke, nitrogenholdige atmosfære, aktive klima og søer af flydende metan og etan.

I et studie fra december påviser forskere fra Cornell University, at Kraken Mare, den største af Titans søer, er næsten 10 gange dybere end hidtil antaget, med en dybde på over 300 meter.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Kraken Mare har ikke kun et fantastisk navn, men indeholder også omkring 80 procent af månens overfladevæsker, fortæller førsteforfatter på studiet, Valerio Poggiali, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Forbløffende animation: Solsystemet er meget større, end du måske tror

Udover at være dyb er Kraken Mare med sin størrelse på cirka 500.000 kvadratkilometer næsten 25 procent større end Østersøen og strækker sig vidt over månens nordlige halvkugle.

Sådan ville det måske se ud, hvis man var så uheldig at svømme rundt i en af Titans giftige søer. (Illustration: NASA/John Glenn Research Center)

De data, som ligger til grund for beregningerne af søens dybde, blev faktisk indsamlet helt tilbage i 2014 under NASA-rumsonden Cassinis sidste mission til Titan, inden den i 2017 bevidst blev styrtet ned i Saturn.

Cassini målte Kraken Mares dybde fra en højde af 965 kilometer ved hjælp af radar.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor vender Månen altid samme side mod Jorden?

Radiobølger blev sendt mod overfladen og sendt tilbage mod rumsonden, når de ramte både søens flydende overflade og dens bund.

Derefter kunne tidsforskellen mellem de to tilbagevendende signaler sammenlignes, med forbehold for søens sammensætning af metan og ethan, som absorberede noget af energien fra radiobølgerne.

Den nye viden om Kraken Mare vil være brugbar for for et ingeniørhold på NASA, der lige nu arbejder på at designe en ubåd til at udforske Titans søer, med en forventet opsendelse i 2030’erne, såfremt projektet godkendes.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvad sker der, hvis man affyrer en pistol i rummet?

Astrofysiker: Glem Mars, flyt til dværgplaneten Ceres i stedet

Blå lyn: Dansk rumprojekt rydder forsiden af Nature