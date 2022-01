Meteorit-sag afsluttet: Ikke rumvæsener

I 1996 fandt NASA nogle organiske spor i en meteorit, der i første omgang kunne ligne et bevis på, at der har været liv på Mars.

Nye undersøgelser af den 4 milliarder gamle meteorit har til gengæld afkræftet de ellers så spektakulære teorier. Små prøver fra meteoritten viste nemlig, at sporene af kulstof ikke indikerer liv, men i stedet er opstået, fordi vand har skyllet over stenen i en lang periode.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Grundvand på Mars har ifølge forskerne bag det nye studie bevæget sig mellem revnerne på stenen og har skabt små klumper af kulstof, som stadig er til at se.

Meteoritten er blandt andet blevet undersøgt ved hjælp af ‘nano-scale imaging’, en analyse af isotoperne i stenen og en spektroskopi, som er en metode, hvor man bruger lys til at studere kemiske sammensætninger i materiale.

Resultatet var, at meteorittens karakteristik sagtens kunne være blevet formet af noget ikke-biologisk.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan finder man liv i universet?



De to forskere, der stod bag studiet tilbage i 1996, Kathie Thomas-Keprta og Simon Clemett, som forsker i rummateriale for NASA’s Johnson Space Center i Houston, står dog stadig ved deres observationer, og har udtalt, at de nye opdagelser er ‘skuffende’.

'De præsenterede data giver mere viden om meteoritten, men fortolkningen er ikke ny og heller ikke underbygget af forskning. Spekulation gør intet godt i forhold til at løse gåden om, hvor det organiske materiale stammer fra', skrev Kathie Thomas-Keprta og Simon Clemett i en mail til The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

En af forskerne bag det nye studie, Andrew Steele, der er ph.d i fysik og ansat på Carnegie Institution of Science, roser de to forskere for deres arbejde i 90’erne og understreger, at ny teknologi har været grunden til, at de har gjort de nye opdagelser.

'Opdagelsen er meget vigtig for vores forståelse af, hvordan liv startede på den her planet, og hjælper os med at raffinere teknikker til at lede efter liv på Mars eller andre steder,' siger Andrew Steele til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Den eneste måde at finde ud af, om der har været liv på Mars, er ifølge Andrew Steele at hente prøver fra Mars tilbage til Jorden. Perseverance, NASA’s marsbil, har allerede skaffet seks prøver, der vender tilbage til Jorden om cirka et årti.

