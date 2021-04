Meteorit styrtede ned i Afrika: Nu ved vi, hvor den kom fra

2. juni 2018 styrtede en meteor ned i Kalahariørkenen i det sydlige Afrika.

Dens rejse til Jorden tog millioner af år, og for første gang har astronomer sporet hele den 22 millioner år lange tur.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskere opdagede asteroiden, allerede inden den kom ind i Jordens atmosfære og blev til en meteor, kendt som 2018 LA.

Ifølge forskerne stammer 2018 LA fra Solsystemets næststørste asteroide, Vesta, der har en diameter på 525 kilometer.

- Analyser af meteoritten indikerer, at den var dybt begravet under Vestas overflade, indtil den blev udstødt fra asteroiden for millioner af år siden, siger astronomen Hadrien Devillepoix fra Curtin University i Perth i Australien til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Devillepoix tilføjer, at studiet giver et bedre indblik i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, som asteroiden Vesta er en del af, ligesom det giver en bedre forståelse af de asteroider, der kan udgøre potentielle trusler mod Jorden.

Astronomerne brugte hovedsagelig data fra ANU SkyMapper-teleskopet i Australien samt billeder fra andre teleskoper og et overvågningskamera nær meteorlandingsstedet i Botswana.

Forskerne analyserede også fragmenter fra meteoritten og sammenlignede disse fragmenter med tidligere fund fra Vesta-asteroiden, som viste, at de stammede fra samme sted.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Meteoritics and Planetary Science.

