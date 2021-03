Meteorstøv afslører mysterium om dinosaurernes massedød

Et nyt studie bekræfter, at det rent faktisk var et meteornedslag, der slog dinosaurerne ihjel

For 66 millioner år siden ramte en meteor Jordens overflade, hvilket førte til dinosaurernes undergang.

Meteoren styrtede ned i et område, der den dag i dag er kendt som Chicxulub-krateret, og som ligger på Yucatán-halvøen i Den Mexicanske Golf.

For 50 år siden var det endnu ikke fastlagt, hvorfor 75 procent af alt liv på Jorden forsvandt relativt hurtigt.

Siden da har forskere i mange år samlet en gigantisk mængde data sammen, der med stærk evidens viser, at det var denne meteor, som førte til massedøden blandt dinosaurerne.

Nu bør et nyt studie, ifølge forskerne bag, slå denne hypotese fast med syvtommersøm, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Et internationalt forskerhold har analyseret støv fra krateret og sammenlignet det med meteorstøv og fundet frem til, at de kemiske signaturer stemmer overens.

I 1980 kom den første teori om meteorstøv, da den amerikanske fysiker Luis Alvarez og hans søn, geologen Walter Alvarez, publicerede et studie, der viste, at et lag af tyndt støv adskilte de to perioder Kridttiden og Palæogentiden.

Læs mere på Videnskab.dk: Nyt studie: Asteroide – ikke vulkaner – slog dinosaurerne ihjel

Det tynde lag støv kunne ses i stenene ved kraterne og indeholder en usædvanlig høj mængde af grundstoffet iridium, der ikke findes i samme grad i Jordens inderlige lag. Til gengæld findes iridium i meteorer, hvilket betød, at Alvarez-familien var de første til at sætte denne teori ud i verden.

En teori, der nu er blevet bekræftet af det nye studie.

