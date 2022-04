Mikroplast fundet i levende menneskers lunger

For første gang har man fundet mikroplast dybt nede i lungerne på levende mennesker. Og forekomsten lader endda til at være foruroligende høj.

Ud af de 13 patienter, man testede, fandt man mikroplast hos 11.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Prøverne, hvor man fandt mikroplasten, blevet taget fra væv, der blev fjernet i forbindelse med operationer.

Læs mere på Videnskab.dk: Mikroplast er målt i blod for første gang. Hvad betyder det

Iblandt den mikroplast, der blev fundet, var de mest hyppige partikler polypropylen, der bliver brugt i plastikindpakning, og PET (polyethylenterephthalat), som bliver brugt til flasker.

To tidligere studier har fundet mikroplast i lunger med samme hyppighed efter obduktioner. Men nu har man altså også fundet det i levende mennesker.

- Vi havde ikke regnet med at finde det højeste antal partikler i de lavere regioner af lungerne, eller at partiklerne havde den størrelse, vi fandt, siger Laura Sadofsky ved Hull York Medical School i England til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Det er overraskende eftersom luftvejene er mindre i de lavere dele af lungerne, og vi havde forventet, at partiklerne på denne størrelse ville være filtreret fra eller havde sat sig fast, før de ville trænge så dybt ned.

Sadofsky kalder den nye viden ‘vigtig’. Resultatet kan nemlig bruges til at komme nærmere et svar på, hvilken effekt mikroplast har for helbredet.

Andre artikler på Videnskab.dk.

Kan du spotte en psykopat?

Forskere har undersøgt to enorme, mystiske strukturer i Jordens indre

Er danske børn blevet solgt på auktioner?