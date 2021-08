Milliardær vil bygge menneskelignende robot

Elon Musk, der er manden bag Tesla og Spacex, vil bygge en robot, der skal kunne overtage arbejdsopgaver for mennesker. Han forventer, den er klar næste år

Den utraditionelle mangemilliardær Elon Musk har sat en nyt projekt i havnen - og det her er et af de vildere.

I Ekstra Bladet har man kunnet læse, at Musk har vundet en kontrakt af Nasa gennem hans selskab Spacex, som har fået Amazon-rigmanden Jeff Bezos til at sagsøge Nasa.

Denne gang er det i selskabet Tesla, Elon Musk har fået en vild idé.

Han vil nemlig bygge en humanoid robot, der skal kunne varetage 'kedelige og farlige' jobs for mennesker. Musk understreger, at det er vigtigt, at robotten ikke bliver 'super dyr'.

Det skriver The Guardian.

Fakta om 'Tesla Bot' Robotten skal være venlig overfor mennesker, og dens hovedopgave skal være at eliminere kedelige og farlige opgaver, som mennesker lige nu har. Højde: 170 cm Vægt: 57 kg Fart: 8 km/t 'Tesla Bot' skal i øvrigt kunne bære op til 68 kg. Den kommer til at være drevet af 40 elektriske motorer, der er fordelt på følgende måde: Armene: 12 motorer Benene: 12 motorer Hænderne: 12 motorer Nakken: 2 motorer Overkroppen: 2 motorer

Skal bruge Teslas 'hjerne'

Robotten, som har fået navnet 'Tesla Bot', skal bruge den samme computerchip og navigationssystem med otte kameraer som Tesla-bilerne, og Musk forventer derfor, at de kan have en prototype klar allerede næste år.

Udtalelserne fra Musk kommer kort tid efter, at den amerikanske regering har startet en undersøgelse af Teslas selvkørende system, efter man har oplevet en større mængde uheld.

Den amerikanske regering anslår, at der har været 11 uheld på grund af Teslas selvkørende biler, hvor 17 mennesker er kommet til skade, og én er død.