Mødre 'smittede' måske deres børn med kræft

I ekstremt sjældne tilfælde kan det ske, at mor kan ‘smitte’ sit barn med kræft, mener japanske forskere

Læger i Japan lader til at være stødt på en hidtil ukendt måde, hvorved nyfødte kan udvikle kræft ved at indånde kræftceller fra moderen under naturlig fødsel.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen bliver præsenteret i et casestudie, hvor to separate tilfælde er dokumenteret hos to drengebørn på henholdsvis 23 måneder og 6 år, som begge var diagnosticeret med lungekræft.

Læs mere på Videnskab.dk: Kan man lugte sygdom?

De to unge patienter var blevet indlagt på hospitalet, efter de viste sig at have ildevarslende symptomer, som hos den 23 måneder gamle var hosteanfald, mens den 6-årige oplevede brystsmerter.

På hospitalet afslørede CT-skanninger, at begge drenge havde tumorer i deres lunger, som det heldigvis lykkedes lægerne at fjerne.

Lægerne kan ikke sige med sikkerhed, hvordan drengene fik kræft, men de vurderer, at det sandsynligvis var gennem deres mødre, beskriver en af forskerne i casestudiet:

- Hvis moderen har livmoderhalskræft, kan spædbarnet blive udsat for tumorceller i fødselsvejsvæskerne og inhalere tumorcellerne ned i lungerne.

I begge tilfælde havde drengenes mødre fået konstateret livmoderhalskræft. Hos den ene kvinde blev det opdaget under graviditeten, men ukorrekt vurderet til ikke at være farligt, mens det hos den anden først blev opdaget tre måneder efter fødslen.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad gør mest ondt: en fødsel eller et hårdt spark i skridtet?

Ingen af de to kvinder var vaccineret mod human papillomavirus (HPV), og lægerne fandt genetiske spor efter HPV-virus i begge drenges tumorer, hvilket antyder, at kræften stammede fra mødrene.

I andre tilfælde, hvor kræft overføres fra moderen, sker det gennem moderkagen og rammer sædvanligvis både hjernen, knoglerne leveren og lungerne, men i de to cases var smitten begrænset til lungerne, hvilket fik lægerne til at mistænke en ukendt form for kræftsmitte.

Heldigvis lader risikoen for denne form for overførsel til at være utroligt små, men lægerne understreger, at HPV-vacciner vil kunne forbygge det.

Derudover anbefaler lægerne bag studiet, at kvinder, som har haft livmoderhalskræft, føder ved kejsersnit.

Andre artikler på Videnskab.dk

Forskernes råd: Sådan får Danmark den bedste smitteopsporing

Er danske børn blevet solgt på auktioner?

Er man immun, når man har haft corona?