'Mudder-mumie' lå i en andens kiste

Mumien er formentlig blevet offer for et salgstrick, mener forskerne bag et nyt studie

For første gang nogensinde har forskere fundet en mumie fra det gamle Egypten indkapslet i en hærdet skal af mudder. Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en skanning af mumien.

Mudder-mumificeringen markerer 'en begravelsespraksis, som ikke tidligere er dokumenteret i de egyptiske arkæologiske optegnelser,' skriver forskerne i det nye studie, som er udgivet i tidsskriftet Plos One.

Mudderet er muligvis blevet brugt til at reparere på mumien, som efter begravelsen viser tegn på at være blevet beskadiget, men materialet kan også være brugt som en billigere efterligning af samfundselitens skik om at indkapsle mumier i en voks lavet af harpiks og plantemateriale.

Forskernes bag studiet har brugt CT-skanninger til at afsløre, at mumien er indhyllet i mudder.

Skanningerne viser, at mumien var en kvinde på mellem 26 og 35 år, som først blev begravet og derefter beskadiget – muligvis af gravrøvere – for så at blive gravet op, hvorefter mudderlaget blev tilføjet.

Mumiens mudder-indpakning er ikke det eneste mærkelige ved forskernes fund.

Kisten er indgraveret med en kvindes navn – Meruah eller Merutah – men kisten er omtrent 200 år yngre end mumien.

Mudder-mumien i kisten er nemlig dateret til omkring 1207 f.v.t., mens kisten er fra omtrent 1000 f.v.t.

Mudder-mumien og kistens baggrundshistorie er, at den i 1800-tallet blev opkøbt af den engelsk-australske politiker Sir Charles, der bragte den til Australien, hvor den siden har været på museum.

Hvem, der solgte mumien og kisten til Sir Charles, melder historien ikke noget om.

Men sælgeren har sandsynligvis placeret en ubeslægtet mumie i en tom kiste for at få det til at se ud som et sæt. Sådan kunne de hæve prisen, skriver forskerne i studiet.

