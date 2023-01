Mumies forhud gemmer på hemmelighed

I 1916 stødte arkæologer i Egypten på en 2.300 år gammel mumie, der var placeret i en pompøs, guldbelagt sarkofag.

‘Golden Boy’, som mumien senere blev navngivet, blev for nylig CT-skannet af forskere fra Cairo University i Egypten med spændende afsløringer til følge, viser et nyt studie. Inde bag den gyldne kapsel befinder sig en teenagedreng pyntet med 49 værdifulde amuletter.

Det potentielt mest interessante er dog, at drengen stadig er i besiddelse af sin forhud. Egyptere blev nemlig typisk omskåret som barn i den periode.

Derfor kan fundet måske vise sig at være et bevis på, at ikke-egyptere også blev mumificeret i Egypten.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Den intakte forhud indikerer, at ‘Golden Boy’ kan have været nubisk - altså fra det nordlige Sudan - græsk, persisk eller fra Anatolien, som i dag er en del af Tyrkiet. Her var omskæring nemlig ikke typisk.

En anden forsker, der ikke var involveret i projektet, Salima Ikram, er dog mere forbeholden.

Læs mere på Videnskab.dk: Mumie med tunge af guld fundet i Egypten

- Jeg ville ikke satse alt på én enkelt, skrøbelig forhud, siger Salima Ikram, der er professor i ægyptologi på American University i Kairo, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hun understreger dog, at fundet er med til at indikere, at fremmede optog de egyptiske gravritualer, og at man allerede er bekendt med mumiepraksis i Persien.

CT-skanningen viste også, at ‘Golden Boy’ var placeret i en ydre kiste, der havde græsk gravskrift, og en indre sarkofag lavet af træ. (Foto: Sahar N. Saleem et al.)

Drengen har formentlig været medlem af en temmelig rig familie. Ud af de 49 amuletter, der var placeret både ovenpå og inde i kroppen, var flere af dem lavet guld og dyrebare sten.

Formålet med de rituelle artefakter var at hjælpe den afdøde i efterlivet.

Drengen havde blandt andet fået en tunge af guld i munden, som skulle hjælpe ham med at snakke, og sandaler, så han kunne gå.

Annonce:

Andre artikler på Videnskab.dk:

Komet kan snart ses på himlen igen efter 50.000 år

Hvorfor vil unge piger ligne Barbie?

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-vil-unge-piger-ligne-barbie

'Enestående' arkæologisk fund er muligvis verdens ældste runer