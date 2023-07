Mus skaber kaos: Gnaver albatrosser ihjel

Den afsidesliggende ø Marion Island, der ligger omkring halvvejs mellem Sydafrika og Antarktis, har gennem årtier været plaget af en aggressiv, invasiv art: mus.

Mus har tidligere angrebet unge albatrosser (Diomedea exulans), men tilbage i april fandt forskere for første gang 8 døde voksne, hvilket bekymrer miljøforkæmpere.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

I årevis har mus skabt kaos på øen, der med sin størrelse på knap 300 kvadratkilometer er lidt mindre end Langeland.

Marion Island er hjem for mange vilde dyr, men siden det 19. århundrede, hvor husmus (Mus musculus) blev introduceret til øen af mennesker gennem skibe, har gnaverne også taget ophold på øen.

Musebestanden er vokset gevaldigt på øen, sandsynligvis grundet det varmere og mere tørre vejr, som klimaforandringer er skyld i, og lige så er musenes appetit vokset.

Det ændrede klima på øen har betydet, at de mange mus har måttet søge alternative fødekilder, hvilket de øjensynligt har fundet.

I 2003 opdagede forskere for første gang, at musene var begyndt at tilføje albatros-ællinger til deres diæt. Og nu ser det ud til, at musene også har fået smag for de voksne albatrosser, efter man har fundet 8 døde på øen.

Albatrosserne blev fundet med gnavesår på albuerne, men det er endnu uklart, hvordan albatrosserne præcist er døde. Det kan skyldes infektion i de bidsår, som musene har givet dem, eller sågar sult, hvis fuglene har været for sårede til at gå mod havet for at finde føde.

Frygten er, at det kan få alvorlige konsekvenser for den globale bestand af albatrosser, hvoraf en fjerdedel af dem lever på Marion Island.

Men der er heldigvis en plan, som kan fjerne den ubudne gæst: projektet The Mouse-Free Marion Project vil sprede musegift over hele øen. Det er en metode, som ikke vil påvirke øens resterende beboere, og som kan genoprette Marion Islands økosystem.

