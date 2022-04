Musik er lige så godt for hjernen som motion, viser stort studie

At synge, lytte eller spille musik kan have samme effekt på hjernen som vægttab og motion, viser et nyt metastudie

Et nyt metastudie viser, at der er en sammenhæng mellem at synge, lytte til eller spille musik og et boost af din mentale sundhed.

Metastudiet har analyseret resultaterne fra 26 studier, der er lavet på tværs af en række lande, heriblandt Sverige, Holland, Australien, Storbritannien og USA.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

De 26 studier omfatter:

syv studier, der undersøgte effekten af musikterapi

ti studier, der undersøgte effekten af at lytte til musik

otte studier, der undersøgte effekten af at synge

et studie, der undersøgte effekten af gospelmusik

Den positive effekt er målt gennem spørgeskemaundersøgelser.

Forskerne bag studiet mener, at musik lader til at kunne have den samme effekt på mental sundhed som effekten af motion og vægttab - uanset om du synger, lytter eller spiller musik.

- Der er dog brug for mere forskning for at klargøre den optimale form for musikintervention og dosering for brug af musik i kliniske og sundhedsfaglige scenarier, siger forskerne bag studiet til The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Yderligere forskning er også nødvendig, da der, ifølge forskerne, var betydeligt forskel på de enkelte deltageres reaktion på musikinterventioner.

