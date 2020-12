Musik under operationer kan måske reducere smerter

Hvordan hjælper man patienter bedst muligt med at komme sig efter operationer?

Ifølge et nyt studie gavner det patienter at lytte til beroligende ord og musik under operationerne, da de efterfølgende vil opleve en reduceret mængde smerte i kroppen. Det skriver tidsskriftet The BMJ i sin årlige juleudgave, ifølge Videnskab.dk.

Når patienter har færre smerter efter en operation, vil det også være mindre nødvendigt at indtage smertereducerende medicin.

Verden over bliver mere end 200 millioner mennesker opereret hvert år, og for de fleste foregår det under fuld bedøvelse.

Selvom man skulle tro, at kroppen og hjernen er følelsesløs under fuld bedøvelse, er der studier, der viser, at kroppen stadigvæk er i stand til at overvåge sine omgivelser under fuld bedøvelse.

For at teste dette yderligere undersøgte forskere 385 forskellige patienter i alderen 18 til 70 år fra fem forskellige hospitaler i Tyskland.

Alle blev opereret under fuld bedøvelse. Operationerne varede mellem 1 til 3 timer.

Patienterne blev ved lodtrækning inddelt i to forskellige grupper med 191 i testgruppen og 194 i kontrolgruppen.

Patienterne i testgruppen fik under deres operationer afspillet afslappende baggrundsmusik i høretelefoner.

I den anden gruppe blev der afspillet et bånd uden lyd for patienterne, der også havde høretelefoner på.

Inden operationerne oplevede patienterne nogenlunde det samme niveau af smerte, men i de 24 timer efter operationerne var smerteniveauerne signifikant lavere i testgruppen. Her oplevede patienterne i gennemsnit 25 procent færre smerter end i kontrolgruppen.

Dette medførte, at færre patienter i testgruppen var nødsaget til at få smertestillende medicin efter deres operationer. I alt var der tale om en reduktion på omkring 16 procent.

Resultaterne peger på, at det virker terapeutisk på patienterne at få afspillet mere behagelige lyde og musikstykker under deres operationer.

Samtidig mener forskerne, at der skal forskes mere i teknikken. Heriblandt skal man se nærmere på mere smertefulde og komplicerede operationer.

Derudover mener forskerne bag studiet også, at man bør se nærmere på underbevidstheden, da man ved at have mere fokus på denne kan hjælpe patientens velvære yderligere fremover.

Tidsskriftet The BMJ udkommer hvert år i en speciel december-version, hvor studierne og forskernes kommentarer er i en noget lettere tone, end man ellers plejer.

Studierne er dog lige så virkelige som de forskningsprojekter, der ellers bliver omtalt i The BMJ.

