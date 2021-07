Myrer danner transportbånd for at undslippe oversvømmelse

Sommetider bliver ildmyrers tunneler i jorden oversvømmede.

Når det sker, samarbejder flokken om at bygge en tømmerflåde ud af deres kroppe, så de kan flyde ovenpå, indtil vandet trækker sig væk. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ildmyrer formår også at forme levende transportbånd af tømmerflåderne. Det foregår på den måde, at nogle af myrerne bruger deres kroppe til at ændre tømmerflådens form, så der udgår tynde broer fra den.

Læs mere på Videnskab.dk: Zombiemyrer opdaget i danske skove

Broerne er transportbånd for nogle af flokkens andre myrer, som går ovenpå dem og for enden tilslutter sig kæden, så transportbåndene skifter form.

Myrers exoskelet er vandafvisende, og deres tømmerflåder kan holde i flere uger.

Videnskaben var i forvejen bekendt med ildmyrernes evner som brobyggere, men i et nyt studie har forskere dokumenteret, præcis hvordan ildmyrerne danner transportbåndet.

Forskerne samlede mellem 3.000 og 10.000 ildmyrer ad gangen og puttede dem i et kar med vand med en gren i midten, som myrerne centrerede sig omkring, hvorefter de dannede tømmerflåden.

Læs mere på Videnskab.dk: Vilde billeder afslører alle insekternes detaljer

Forskerne filmede myretømmerflåden og brugte image-tracking og computermodeller til at undersøge, hvilke dele af tømmerflåden der bevægede sig, og hvilke dele der var statiske.

Det viste sig, at transportbåndsformationen skete, ved at myrerne, der dannede transportbåndet, kravlede op til overfladen og erstattede myrerne deroppe, som dykkede ned i transportbåndet længere fremme og på den måde forlængede broen.

