Mysterie: Hvad laver implantat af metal i ældgammelt kranie?

Er det et af de tidligste beviser på kirurgiske indgreb, eller er det et ‘fake’ indgreb, der er lavet hundrede år senere?

Eksperter klør sig i nakken, efter Museum of Osteology i Oklahoma City har fået doneret et kranie, der stammer fra det antikke Peru og har et metalstykke siddende i siden.

Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se endnu et foto af kraniet.

Kraniet stammer fra et menneske, der levede under oldtidens andinske verden, det, der i dag er Peru, og som går helt tilbage til 3200 år før vor tidsregning.

Museet har delt flere billeder af kraniet på Facebook og meldt ud, at dets eksperter endnu ikke har kunnet bekræfte autenciteten af metal-implantatet.

Meningerne på Museum of Osteology er delte, omkring hvad der er hændt det ældgamle kranie.

- Kort sagt tror jeg, at dette er fremstillet for at gøre kraniet til et mere værdifuldt samlerobjekt, lyder det fra John Verano, lyder det fra John Verano, professor i antropologi ved Tulane University i Louisiana, i en mail til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Han tror, at metalstykket kunne være indsat for mange årtier siden, før både museum og tidligere ejer havde det i deres varetægt.

Danielle Kurin, professor i antropologi ved University of California, Santa Barbara, mener, at kraniet er autentisk. Men det er endnu for tidligt at konkludere noget, siger hun til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Hun henviser blandt andet til et tidligere studie fra 2013. Her fandt forskere bevis for, at en person, der levede i Peru for 800 år siden, havde fået fjernet et stykke af kraniet og efterfølgende gik rundt med en tætsiddende kasket, der havde en metalhætte syet på og fungerede som en beskyttende hjelm.

Kent Johnson, professor i antropologi ved State University of New York College i Cortland, mener også, at metal-implantatet meget vel kunne være ægte, men påpeger, at der mangler flere tests og undersøgelser.

Uanset, om det er ægte eller ej, er han dog ikke tvivl om, at personen har overlevet en »forfærdelig« skade, skriver han i en mail til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

