Mysterie om 'blod-vandfald' endelig løst

I 1911 opdagede de første forskere de blødende gletsjere i Antarktis, men var ikke i stand til at finde forklaringen.

Det har taget videnskaben knap et århundrede at løse gåden, og opdagelsen har fået forskere til gisne om mulighederne for at finde liv på Mars.

Det skriver Johns Hopkins Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I 2018 tog et amerikansk forskerhold prøver af den rustne farve, der løb fra gletsjeren Taylor i Antarktis. For første gang analyserede de prøverne med kraftige elektronmikroskoper, der skaber højopløselige billeder.

Elektromikroskopet gjorde det muligt at zoome helt ind på det mineralogiske plan, og her fandt de flere overraskelser, som kan forklare den mystiske, røde farve.

Det fortæller materialeforsker, Ken Livi ved Johns Hopkins Universitet, i pressemeddelelsen:

- Så snart jeg kiggede i mikroskopet, så jeg, at der var de her små nanosfærer, og de så ud til at indeholde jern.

En nanosfære er en kugleform af materiale. De bittesmå partikler kommer fra ældgamle mikroorganismer, som kun er en hundrededel af størrelsen på menneskers røde blodceller.

Udover jern fandt forskerne silicium, calcium, aluminium og salt, og det er den unikke kombination af de materialer, der skifter gletsjerens farve til rød.

Det sker, når vandet når overfladen, hvor det møder ilt og solskin for første gang i rigtig lang tid.

Mikroorganismerne, som kommer frem i sollyset, har ligget under isen i årtusinder, og det gør det til et unikt sted for astrobiologer, der ønsker at undersøge nye livsformer i rummet.

Samtidig viser den nye opdagelse også, at rover-robotten, der skal til Mars, er nødt til at have det rette udstyr, hvis den skal kunne opdage dem.

Det kan være grunden til, at forskere indtil nu ikke har fundet nye livsformer på Mars.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at montere et elektronmikroskop på Rover-robotten, de er simpelthen for store.

