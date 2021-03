Mysteriet om kanins gakkede gangart er løst

Et særligt ‘hoppe-gen’ har saboteret kaninens evne til at bevæge sig rundt normalt.

Indimellem sker det, at avlen med vores husdyr får nogle lidt mærkværdige konsekvenser. Sauteur d’Alfort-kaninen hopper ikke som sine artsfæller omkring. Den går i stedet udelukkende på sine forpoter som en anden akrobat.

Nu har forskere endelig et bud på, hvad der afholder den underlige kanin fra at hoppe. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fra University College London blandede en enkelt sauteur-han med en New Zealand white-hun. Deres afkom blev så – temmelig incestiøst – parret med hinanden, hvilket resulterede i 52 kaniner. 23 procent bar det mutant-gen, som fandtes i deres akrobatiske far.

Kaninungernes genomer blev så sekvenseret, og der var, som forskerne havde forventet, kun et enkelt gen, der afveg fra resten – RORB-genet.

RORB's opgave består i at give instruktioner til pattedyrs celler, så de kan producere en bestemt type protein. Typisk produceres de i nervesystemet.

Mutationen i RORB-genet betød et fald i produktionen af RORB-proteinet langs med rygraden.

Havde dyret mutationer i begge kopier af genet, ville produktionen være sat helt i stå – og kaninen hoppede ikke.

Det fik forskerne til at konkludere, at RORB-genet må være det, der får kaninerne til at hoppe.

Måske kan det give svaret på, hvorfor nogle dyr i det hele taget hopper. En tilsvarende genmutation er fundet i mus, der som sauteur-kaninen også mister evnen til at hoppe.

Studiet er udgivet i PLOS Genetics.

