Mysterium opklaret: Derfor yngler blæksprutter ved vulkan

Det kom som en overraskelse, da et forskerhold fandt et kæmpe ynglested for blæksprutter ud for Californiens kyst.

Ynglestedet lå ved en kæmpe undervandsvulkan, der varmer vandet op, og efter tre års observationer har forskere endelig fundet forklaringen på, hvordan blæksprutterne udnytter varmen.

Det skriver Monterey Bay Aquarium Research Institute i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se videooptagelser af ynglestedet.

I 2018 overraskede det forskere at finde blækspruttearten Muusoctopus robustus, som er kendt for sin smukke perlemorsfarve, i området omkring Davidson Seamount.

Læs mere på Videnskab.dk: Ny rekord: Verdens dybest svømmende blæksprutte fundet 6.200 meter under havoverfladen

Annonce:

Det ualmindelige ynglested befinder sig 3.200 meter under havets overflade. På den dybde plejer temperaturen at ligge på 1,6 grader, men den store undervandsvulkan får temperaturen op på 11 grader.

I tre år har forskerne lavet 14 dyk ved brug af fjernstyrede undervandskøretøjer. De har udførligt dokumenteret blæksprutterne og deres personlige karakteristika for at følge dem gennem æglægsningsprocessen.

Det viste sig, at de varmere temperaturer drastisk forkorter udrugningstiden for deres æg.

Normalt er udrugsningstiden for denne arts æg 5-6 år, men det varmere vand har nedsat den tid til 21 måneder, altså under to år.

Læs mere på Videnskab.dk: Enorm ålestime er den største fiskeflok nogensinde filmet i dybhavet

Det er en kæmpe fordel, fordi det også nedsætter den periode, hvor en blæksprutte er særligt sårbar, siger James Barry i pressemeddelelsen. Han er marinebiolog ved Monterey Bay Aquairium Research Institute (MBARI):

Annonce:

- Det dybe hav er et af de hårdeste miljøer på Jorden, og meget lange yngleperioder øger risikoen for, at hunnens æg ikke overlever, men ved at yngle på de varme steder forøges æggenes chancer.

James Barry fortæller videre, at det er en ny avanceret overvågningsteknologi fra MBARI, som har gjort det muligt for holdet at lave en detaljeret undersøgelse af blæksprutternes levested.

- De her opdagelser kan hjælpe os med at forstå og beskytte unikke habitater i det dybe hav, som er udsat for klimaforandringer og andre trusler, siger han i pressemeddelelsen.

I øjeblikket rummer kolonien 4.707 ynglende hunner og op til 20.000 blæksprutter i alt.

Andre artikler på Videnskab.dk

Mikroorganismer lever en kilometer under havbunden i 120 graders varme

Ny forskning ændrer britisk dyrevelfærdslov: Blæksprutter, krebsdyr og hummere føler smerte

Sjældne optagelser: Forskere fanger 'Kraken', verdens største blæksprutte, på video