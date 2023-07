Mystik omkring kæmpe gruppe strandede hvaler i Australien

Knap 100 grindehvaler strandede mandag ved Australiens vestkyst.

51 er allerede døde, og i øjeblikket kæmper lokale myndigheder og frivillige en brag kamp for at redde de resterende 46 hvaler, inden det er for sent.

Det er ikke et ualmindeligt syn, at se strandede hvaler på disse kanter, men der var noget usædvanligt ved den adfærd, som gruppen udviste inden tragedien.

Det skriver marinbiolog Kate Sprogis i mediet The Conversation ifølge Videnskab.dk.

Gruppen bestod af langluffede grindehvaler (Globicephala melas), som normalt opholder sig langt fra kysten på dybt vand, men mandag aften var de begyndt at stimle tæt sammen ud for Cheynes Beach.

De var i meget lavt vand på det tidspunkt, og den usædvanlige adfærd fik eksperter til at frygte, at de kunne ende med at strande.

Sunde grindehvaler stimler nemlig ikke sammen, bemærker Kate Sprogis.

Dronebilleder viste, at de havde samlet sig i en tæt kugleform. De vekslede mellem at ligge på række og i en kugleform.

Tirsdag eftermiddag skete det. De knap hundrede grindehvaler strandede på Cheynes Beach, og dagen efter var 51 af dem døde.

De resterende grindehvaler har en meget lille chance for at overleve. Kulde og vindforhold ved kysten afkøler dem, og når det sker, er håbet ved at være ude.

Hvalerne er heller ikke i stand til at udholde tyngdekraften. Deres organer kan kollapse under deres massive vægt, når de bevæger sig i lavt vand.

Kate Sprogis er ansat ved University of Western Australia, og hun har før undersøgt døde grindehvaler, men uden at finde definitive svar på, hvorfor de strander. Dog peger hun på, at deres sociale adfærd kan have stor betydning:

- Grindehvaler minder om elefanter på den måde, at de lever i tætte familiegrupper. Man mener, at ‘massestranding’ sker, når matriarken er syg og svømmer ind på lavt vand, og de andre følger efter hende.

På engelsk kaldes de ‘pilot whales’, fordi der er én, der sætter kursen.

I øjeblikket er det en kamp om tiden, for er hvalerne syge med eksempelvis influenza kombineret med en afkøling, så er de ikke til at redde.

