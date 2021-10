Mystisk blåt himmelfænomen fanget af ISS-astronaut

Et spektakulært tordenfænomen, som forskere for få årtier siden tvivlede på fandtes, er igen blevet fotograferet i Jordens øverste atmosfære

Den franske astronaut Thomas Pesquet fangede for nylig et ganske spektakulært syn af Jorden fra Den Internationale Rumstation, ISS. På billedet kan man se et stort, blåt lys, der nærmest ligner en gigantisk eksplosion midt i Europa.

I virkeligheden er der tale om et fænomen, som kan opstå, når der er lyn og torden i den øvre atmosfære. Det ser voldsomt ud, men faktum er, at de færreste nede på jorden formentlig har lagt mærke til, at det skete.

Det, der rent faktisk sker på billedet, er en form for tordenvejr, der skyder op og ind i Jordens øverste atmosfære - meget højere op, end hvor almindeligt tordenvejr forekommer. Den blå farve opstår efterfølgende, fordi lynet antænder den molekylære nitrogen i atmosfæren, skriver Science Alert, ifølge Videnskab.dk.

Der findes mange forskellige varianter af fænomenet. Den, som Thomas Pesquet formåede at fange, bliver kaldt for en ‘blue jet’, mens andre har eventyrlige navne, såsom røde feer, elvere og giganter.

- Det er fascinerende, at man for bare få årtier siden kun kendte til fænomenerne fra piloter, der havde set dem, og at forskere ikke engang var helt overbeviste om, at de eksisterede. Nu kan vi bekræfte, at både elvere og ‘sprites’ eksisterer, og at de måske endda påvirker vores klima, skriver Thomas Pesquet i billedbeskrivelsen.

Thomas Pesquet giver også danske Andreas Mogensen kredit i billedbeskrivelsen, skriver Videnskab.dk.

- Min ven Andreas Mogensen har en stor rolle i den her historie, fordi han var den første til at optage fænomenerne fra rummet (han formåede at gøre det efter kun ti dage ombord på rumstationen, legende!), skriver Thomas Pesquet.

