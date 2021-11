Mystisk ’donut-UFO’ sætter gang i internettet

Er det en stjerne, en raket eller måske en UFO formet som en donut?

En fotograf fra byen Zürich i Schweiz har sat gang i spekulationerne, efter han en tidlig morgen 8. november gik ud og pegede sit kamera mod den mørke morgen-himmel, tog et billede og lagde det på Twitter med teksten 'Doughnut UFO', skriver Videnskab.dk.

Billedet, som har fanget opmærksomheden hos flere medier, herunder Live Science, viser flere blå ringe, der bliver mindre, jo nærmere de er objektets midte - og med lidt god vilje ligner det en donut.

Selv troede fotografen, der går under navnet Eavix1Eavix på Twitter, at han havde fanget et billede af kapslen fra SpaceX’s Endeavour-rumfartøj, der i samme tidsrum var på vej tilbage mod Jorden med fire astronauter ombord efter at have været på Den Internationale Rumstation, ISS, i 200 dage, skriver Live Science.

En forklaring, som også det britiske medie The Daily Mail abonnerede på. De tog således billedet med i en serie dedikeret til observationer af SpaceX-kapslens retur.

Men som Marco Langbroek, amatør satellit-tracker og forsker ved Leiden University i Holland, påpeger overfor Live Science, kan den forklaring godt skrottes. SpaceX landede ganske vist - men det skete 8.000 kilometer fra Zürich, hvor billedet blev taget, hvorfor det er så godt som umuligt, at det kan være den, der er på billedet.

- Eventuelle overflyvninger (af Endeavour, red.) over Schweiz forud for landing den aften ville være foregået i Jordens skygge, det vil sige, den ville ikke være oplyst af Solen og derfor ikke synlig, forklarer Marco Langbroek, ifølge mediet, skriver Videnskab.dk.

Selv gætter Marco Langbroek på, at objektet i stedet er et sløret billede af en fjerntliggende stjerne.

- Jeg er ret sikker på, at ‘donut-UFOen’ på det schweiziske billede er et ude-af-fokus billede af en klart-lysende stjerne, oplyser han til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

På andre billeder af det uidentificerede objekt ligner det imidlertid, at der er slags lysende zig-zag-spor efter objektet, og det får blandt andet Jonathan McDowell, astrofysiker ved Center for Astrofysik ved Harvard, til at gætte på, at der er tale om den øverste del af en raket, der er på vej ned gennem atmosfæren.

Han fortæller dog til Live Science, at det i sidste ende er svært at afgøre, idet der ikke er nogle tidskoder for, hvornår billederne fra Schweiz blev taget. Mediet har forsøgt at række ud til fotografen for at få tidskoderne oplyst - men indtil videre uden held.

For nu er det, som Live Science afslutter, derfor endnu ukendt, om objektet over den schweiziske himmel forbliver en UFO formet som en donut, eller om yderligere informationer peger i retning af en raket eller en stjerne.

