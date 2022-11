Mystisk fænomen i Kina

En mystisk, næsten uhyggelig video har floreret på nettet den seneste uge.

I videoen går en flok får i indhegning i den kinesiske region Indre Mongoliet rundt og rundt i en perfekt ring. Ifølge det engelsksprogede, kinesiske medie, People’s Daily, som har lagt videoen op, havde fårene gået sådan rundt i 12 dage, da videoen blevet optaget.

Det skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Ifølge det britiske medie Metro har fårenes ejer fortalt, at det først var få får, der begyndte at gå i ring. Derefter skulle resten af flokken efter sigende have tilsluttet sig optoget. Derudover skulle det kun være denne ene indhegning af får ud af i alt 34, som begyndte at gå i ring.

Ifølge Matt Bell, der er professor ved Afdelingen for Dyr og Landbrug ved Hartpury University i England, kan der være tale om såkaldt zoochosis. Det fortæller han til mediet Newsweek, ifølge Videnskab.dk.

Det er en psykotisk tilstand, som kan ramme dyr, der er spærret inde i længere tid. Noget, man typisk ser med større kattedyr i for eksempel zoologiske haver. Indespærringen får dyr til at gentage det samme bevægelsesmønster om og om igen.

Emma Doyle, der er lektor ved det australske universitet University of New England, er dog mere skeptisk. Til nyhedsmediet ABC sår hun tvivl om videoens troværdighed. Det er nemlig meget usandsynligt, at får kan bevæge sig i en så perfekt, sammensluttet cirkel, påpeger hun.

Derudover har flere på internettet også bemærket, at cirklen, som fårene, går rundt om, af uvisse årsager ser ud til at være lyst op.

