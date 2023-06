Mystisk: Har spækhuggere lært at angribe både?

En aggressiv adfærd over for både har angiveligt spredt sig i en gruppe af spækhuggere i Middelhavet.

Gruppen, der lever ud for den iberiske halvøs kyst, har for nylig angrebet og sænket en yacht i Gibraltarstrædet. Det er det tredje fartøj, der har lidt den skæbne, siden maj 2020.

- Der var to mindre og en større spækhugger. De små angreb roret bagpå, mens den store blev ved med at tage tilløb og ramme skibet fra siden med fuld kraft, siger Werner Schaufelberger, skipper på det angrebne fartøj, til det tyske sejlsportsmagasin Yacht ifølge LiveScience. Det skriver Videnskab.dk.

Det var skipperens indtryk, at de små imiterede den store spækhugger.

Tilbage i maj 2020 havde en hun-spækhugger et sammenstød med en båd, og ifølge forskerne bag et studie, udgivet i tidsskriftet Marine Mammal, kan der være en sammenhæng mellem episoderne:

Annonce:

Spækhugger-gruppen kopierer muligvis hunnen, der begyndte at angribe både efterfølgende, skriver LiveScience.

Siden 2020 har forskerne bag studiet registreret 500 møder mellem spækhuggere og både. De fleste har været harmløse, fortæller biolog og en af forfatterne bag studiet, López Fernandez, til LiveScience.

Studiet beskriver, hvordan angrebene følger et bestemt mønster. Spækhuggerne nærmer sig agterstavnen (der er den bagerste del af et fartøj), og her angriber de roret ved blandt andet at bide, bøje og knække det. Så snart båden er standset, mister de interessen og svømmer videre.

Ifølge López Fernandez er det en nærliggende forklaring, at spækhuggerne udviser en form for forsvarsadfærd, der udspringer af spækhugger-hunnens traume.

En anden biolog, Luke Rendell, kalder hos mediet The Conversation forskernes teori for »plausibel spekulation«.

Annonce:

- Forestillinger om kollektivt selvforsvar hos hvaler er langt fra overraskende. Vi har beretninger om kaskelothvaler, der forsvarer hinanden, når spækhuggere for eksempel angriber, siger han.

Om spækhuggerne ligefrem handler i solidaritet med hunnen, er han mere skeptisk over for. Selv tror han mest på, at spækhuggerne er drevet af deres naturlige nysgerrighed.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hør og se: Spækhuggeren Wikie kan sige ord som ‘Hello’ og ‘One, two’

Tag med til hvalballet i Norge

https://videnskab.dk/naturvidenskab/tag-med-til-hvalballet-i-norge/

Spækhugger-studie fører til ny teori om overgangsalderen