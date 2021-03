Mystisk massakre: Fik smadret kraniet og blev smidt i et hul

I bondestenalderen blev 41 mennesker i det, vi i dag kalder Kroatien, brutalt myrdet og kastet i en massegrav.

Hvorfor er et mysterium. Men nye analyser af de dødes skeletter viser nu, at folk fra de dræbtes landsby kan have været ansvarlige for drabene. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Omkring halvdelen af skeletterne stammer fra børn, men der er også blevet fundet voksne mænd, kvinder og ældre på op til 50 år. De fleste er døde af slag mod hovedet, som er blevet uddelt bagfra, og der er ingen mærker på armknogler, der tyder på, at ofrene har kæmpet imod.

Det har arkæologer fra Zagreb Universitet i Kroatien afdækket, blandt andet ved at analysere de gamle knoglers DNA, og deres resultater er lige udkommet i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE.

Europæiske massegrave rummer tit mennesker, som bukkede under for den sorte død, men ifølge arkæologerne er der ingen tvivl om, at menneskene i Potočani-hullet døde af vold. Ikke af en infektionssygdom.

- Det eneste tænkelige scenario er en massakre, siger Mario Novak, studiets førsteforfatter og leder af Laboratory for Evolutionary Anthropology and Bioarchaeology ved Zagreb Universitet, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Forskernes teori er den samme, som arkæologer og klimaforskere har haft om andre forhistoriske massegrave i Tyskland og Østrig:

At langvarige klimaforandringer, der har forårsaget oversvømmelser eller tørker, måske kombineret med befolkningstilvækst, kan have fået folk til at slå hinanden ihjel.

- Ved at undersøge forhistoriske massakre kan vi prøve at få et glimt af disse menneskers psykologi - og måske forsøge at forhindre lignende hændelser i dag, siger Mario Novak til Live Science ifølge Videnskab.dk.

