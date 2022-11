Mystisk militær-drone kredsede om Jorden i 900 dage

OPDATERET: Efter 908 dage landede nedenstående fartøj i Florida lørdag eftermiddag dansk tid.

I 2019 blev det militære rumprogram United States Space Force stiftet. En af deres missioner handler om det ubemandede rumfartøj Boeing X-37B, som amerikanerne har eksperimenteret med i omkring to årtier.

Missionens hovedformål er hemmeligt, men NASA er involveret i missionen med to eksperimenter: Et om hvordan visse materialer reagerer på forholdene i rummet, og et andet om hvordan stråling fra rummet påvirker plantefrø.

For nylig ramte missionen en milepæl, da rumfartøjet rundede 900 dage i rummet. Det har dermed slået sin tidligere rekord i at være i kredsløb om Jorden i længst tid, som lød på 780 dage. Og den lader ikke til at være på vej hjem endnu.

Det skriver medierne Space.com og Task & Purpose ifølge Videnskab.dk.

Det er det sjette rumfartøj af typen X-37B, der er blevet sendt i kredsløb om Jorden i forbindelse med Orbital Test Vehicle-missionen, som det overordnede projekt hedder. Opsendelsen fandt sted 17. maj 2020.

Det er dog første gang, at rumfartøjet har været udstyret med et modul, der har bragt komponenter med ud i rummet, som skal bruges til at udføre andre eksperimenter.

Udover NASA’s to eksperimenter foretager den amerikanske organisation Naval Research Laboratory et eksperiment, der handler om at transformere solenergi til mikrobølger ude i rummet og sende energien ned til Jorden.

Missionen er vigtig, fordi x-37B er genbrugelig. Hver opsendelse bruger en raket, men rumfartøjet er i stand til at lande selv, efter dens mission er fuldført.

