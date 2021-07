Mystisk mineral kendt fra meteoritter fundet ved Det Døde Hav

Et meget sjældent mineral, som kun tidligere er blevet fundet i meteoritter fra rummet, er nu blevet fundet i Jordens egne sten i Israel nær bredden af Det Døde Hav. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Mineralet, som hedder allabogdanit, var ukendt, indtil fragmenter af en lille jernmeteorit for to årtier siden blev trukket op af en flod i Østyakutia, Rusland. Prøver fra fragmenterne afslørede det nye mineral.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere finder yderst sjældent miniral i diamant

Efterfølgende er allabogdanit blevet fundet i andre meteoritter, men det er første gang, forskere har fundet mineralet i sten, der lader til at stamme fra Jorden.

Selvom allabogdanit-mineralet ved Det Døde Hav umiddelbart ikke kommer fra det ydre rum, er det muligt, at mineralet blev dannet som følge af en udenjordisk begivenhed, vurderer forskerne bag det nye studie om fundet, udgivet i American Mineralogist.

Læs mere på Videnskab.dk: Fund i meteorit fra før Solsystemets dannelse overrasker forskere

Analyser af mineralprøver tyder på, at mineralet blev dannet ved et ekstremt højt tryk, som næsten kun kan opnås, når store meteoritter rammer jorden. Der er dog ingen beviser på, at store meteoritter skulle have ramt det område, hvor mineralet er blevet fundet.

Det voldsomme tryk kan imidlertid også skabes ved Jordens indre kappe 500 meter nede i undergrunden, så derfor udelukker forskerne ikke, at allabogdanitten er blevet dannet her på Jorden. For nu forbliver mineralets oprindelse en gåde.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sensationel runesten fundet i Norge

Kan man standse en asteroide med kurs mod Jorden?

Meteorit styrtede ned i hus på Bornholm