Mystisk ny hjernecelle opdaget

Forskere har opdaget en ny type hjernecelle, der opfører sig så underligt, at man tidligere troede, det var en fejl, når den dukkede op i undersøgelser.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Cellen ser ud til at være en blanding mellem to modsætninger, som burde være ‘enten-eller’. Som et plus, der samtidig er et minus. Eller en person, der er 'lidt' gravid.

Man kendte allerede til en type hjernecelle, der sender langsomme, rytmiske signaler ud. Og en anden, der sender hurtige, korte signaler ud.

Indtil nu har man troet, at de to typer ikke var aktive samtidig, og at de ligefrem svækkede hinanden.

Derfor gik hjerneforskere tidligere ud fra, at det var en fejl, når de fandt en tredje type hjernecelle, der har begge egenskaber på samme tid.

I det nye studie er forskerne gået grundigt til værks for at bevise, at den sære hjernecelle rent faktisk findes. De lavede flere forskellige typer tests på mus og donorhjerner fra personer både med og uden psykiske lidelser.

Og nu har de altså konkluderet, at ‘blandings-hjernecellen’ findes, i et nyt studie i Nature.

Det er stadig usikkert, hvad opdagelsen kan bruges til. Men den kan have forbindelse til autisme og skizofreni, så den mystiske hjernecelle kan potentielt hjælpe med at finde nye behandlingsformer, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

