Mystisk syn i rummet

Rumteleskopet James Webb har fanget et billede af… et spørgsmålstegn?

Når vi leder efter svar i rummet, kan det modsatte sommetider dukke frem. Netop dét er bogstaveligt talt sket, da forskere zoomede helt ind på et nyt fænomenalt billede, som rumteleskopet James Webb har fanget.

I baggrunden af en stjernefødsel, kendt som Herbig-Haro 46/47, som det nye billede illustrerer, lyser et spørgsmålstegn meget langt ude i universet.

Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, der viser flere billeder af spørgsmålstegnet samt andre mærkelige formationer i rummet.

Det kosmiske spørgsmålstegn lyser klart og rødt, og netop farven på de to former, der skaber tegnsætningen, indikerer, at de er omtrent samme afstand – meget langt væk – fra Jorden.

Men hvad kan det være?

Det er ikke til at sige endnu, men ifølge Science Alert kan det muligvis være to fjerne galakser, der interagerer med hinanden og skaber den fantastiske form.

Vi kender nemlig til andre galakser, der interagerer med hinanden og på grund af tyngdekraften danner former, der ligner noget, vi kender fra vores verden.

Det nyopdagede kosmiske spørgsmålstegn er bare én af flere overraskelser, som rumteleskopet James Webb har afsløret i løbet af det seneste halvandet år i rummet.

Teleskopet har for eksempel vist os de ældste galakser nogensinde, ført os tættere på planeten Jupiters indre og analyseret atmosfærer på fjerne exoplaneter.

