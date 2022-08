Mystiske huller dybt i Atlanterhavet forbløffer

Forskere på en underhavsekspedition er stødt på et fænomen, som de ikke kan forklare

Forskere har fundet en række huller på Atlanterhavets bund, der til forveksling kunne se menneskeskabte ud.

Hullerne blev opdaget sidste søndag i en dybde på omkring tre kilometer under havoverfladen. Det mystiske ved dem er, at de ligger på en nærmest perfekt række efter hinanden.

Nu inviterer NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Ocean Exploration, der er et amerikansk videnskabeligt agentur, offentligheden til at dele deres teorier om, hvordan hullerne blev dannet, ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke første gang, man er stødt ind i dette fænomen, men deres oprindelse forbliver et mysterium.

Et nærbillede. (Foto: NOAA Ocean Exploration)

- Mens de næsten ser menneskeskabte ud, får de små bunker af sediment omkring hullerne dem til at virke, som om de er udgravet af… noget, skriver de i opslaget.

De mystiske huller blev fundet nær en underjordisk vulkan nord for Azorerne.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forskere: Læger bør udskrive vibratorer på recept

Hvorfor får nogle mennesker angst af kaffe?

Græder du, når du ser film? Det kan være et tegn på følelsesmæssig styrke