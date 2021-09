Mystiske kuber er måske forsvunden nazi-uran

Under Anden Verdenskrig arbejdede Nazityskland målrettet på at skabe et våben, der kunne give dem den endelige overhånd - atombomben.

I jagten på masseødelæggelsesvåbnet blev der skabt mere end 1.200 såkaldte ’Heisenberg-kuber’ – mystiske terninger af uran, som - håbede nazisterne - ville kunne bruges i en tidlig atomreaktor.

Nazisterne tabte som bekendt både dét kapløb og krigen, og da støvet havde lagt sig efter 1945, forsvandt de fleste af kuberne sporløst. Amerikanerne beslaglagde op imod 600 af dem fra et hemmeligt underjordisk laboratorium, men også de fleste af disse er lige så stille forsvundet.

Men nu er der nyt.

Amerikanske forskere er lykkedes med at opstille en test, der potentielt kan afgøre, om en urankube stammer fra nazisternes atomprogram. Metoden blev præsenteret på et møde i American Chemical Society 24. august og er endnu ikke udgivet i et tidsskrift eller blåstemplet af fagfæller.

Det skriver Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Den nye metode er blevet testet på en kube, som på mystisk vis er dukket op på Pacific Northwest National Laboratory i delstaten Washington. Ingen kan svare på, hvor den kommer fra, eller hvordan den er endt dér.

Uran er ikke noget, man bare skal lade ligge og flyde, og derfor er det vigtigt at kunne spore de forsvundne kuber. Med den nye metode kan forskerne anslå, hvor gammelt uran er, og muligvis også hvor det stammer fra. Det kan være en stor hjælp i opsporingen af ulovligt handlet uran.

Det er ikke til at sige, om nazisternes uran bliver brugt i udviklingen af illegale atomvåben. Nogle af dem ligger måske bare i flyttekasser. Én Heisenberg-kube blev for eksempel fundet i en skrivebordsskuffe i den amerikanske delstat New Jersey, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Uanset hvad er forskerne muligvis et skridt tættere på at finde ud af det.

