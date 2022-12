Mystiske plader undrer arkæologer

Tusindvis af mærkværdige stenplader, der er bearbejdet, så de ligner ugler, er over det seneste århundrede blevet fundet i udgravninger i Spanien og Portugal.

De 5.000 år gamle fortidslevn har i lang tid forvirret arkæologer, der længe har troet, at uglepladerne havde et rituelt formål.

Nu har en gruppe forskere fra Complutense University i Madrid dog fundet et andet svar: Uglepladerne er formentlig legetøj, der blev både brugt og lavet af børn.

I det nye studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Scientific Reports, fremgår det, at forskerne gjorde opdagelsen med hjælp fra en gruppe børn, der blev sat til at tegne ugler i skolen.

Det skriver CNN, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet fik den første mistanke om artefakternes knap så rituelle betydning, da de studsede over, at indgraveringerne ikke virkede særligt formelle.

Annonce:

Samtidig blev mange af pladerne fundet steder, der ikke havde nogen klar rituel kontekst.

Det fik dem til at tænke, at der var tale om legetøj, og for at teste den teori bad forskerne en skole om hjælp. Her blev en gruppe børn i alderen 4 til 13 bedt om at tegne ugler.

Børnene var alle sammen fra en folkeskole i det sydvestlige Spanien. Deres lærer gav dem kun besked på, at de skulle tegne en ugle, og at de havde 20 minutter til at gøre det. Foto: Juan J. Negro et al.

Det resulterede i 100 tegninger af ugler, som forskerne kunne sammenligne med de forhistoriske plader.

- Ligheden mellem pladerne og tegningerne fra børnene fra nutiden er virkelig bemærkelsesværdig.

- Det afslører, at datidens børns vision af, hvordan en ugle ser ud, er nærmest identisk med nutidens børns vision, siger Díaz Núñez de Arenas, der er en af arkæologerne bag opdagelsen, til CNN, ifølge Videnskab.dk.

Det er ifølge forskerne ikke til at vide, hvordan børnene har leget med uglepladerne, men mange af pladerne har huller i toppen, som, forskerne mener, børnene har kunnet sætte fjer i for at pynte deres ugler.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Annonce:

Forskere: Denne guldmønt viser, at fiktiv romersk kejser faktisk eksisterede

Nordkoreas atomprogram bygger på stjålet kryptovaluta - kan det kollapse nu?

Kan Rusland gå i opløsning?





Mere viden: Verdens ældste DNA fundet i grønlandske mastodonter

--------- SPLIT ELEMENT ---------