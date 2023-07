Mystiske signaler fra rummet: Skyldes de voldsomt sammenstød?

De hurtigste og mest lysende eksplosioner i universet kan blive igangsat af uheldige asteroider, der flyver direkte ind i kollapsede stjerner. Nu antyder forskning, at netop dette er en mulig forklaring på såkaldte radioglimt, der har mystificeret astronomer i årevis.

Det skriver Videnskab.dk og LiveScience.

Radioglimt, der på engelsk kaldes ‘fast radio burst’ (FRB), er eksplosioner, der varer få millisekunder og samtidig er nogle af de mest kraftfulde i universet.

Forskere kom på sporet af kilden til det voldsomme fænomen, da der i 2020 for første gang blev fundet et radioglimt med oprindelse her i vores egen galakse, Mælkevejen.

Det viste sig, at det var en magnetar, der stod bag. Magnetarer er en særlig type neutronstjerne, der er enormt massive rester af kollapsede kæmpestjerner, og som har ekstremt stærke magnetfelter.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan bliver en af galaksens mest ekstreme stjerner til

Før radioglimtet i 2020 observerede astronomer, at magnetaren, der normalt roterer om sig selv på blot 3,9 sekunder, havde et pludseligt skift i sin rotationshastighed.

Og nu mener astronomer, at de har en forklaring for, hvad der kan forårsage den pludselige begivenhed:

En vilkårlig asteroide, der er rig på jern, flyver rundt om en magnetar. Magnetarens store tyngdekraft smadrer asteroiden. Nogle af de mange tusinde stykker fra asteroiden kan gå i kredsløb om magnetaren, hvilket forårsager det pludselige skift i dens rotationshastighed. Resten af stykkerne fra asteroiden kan nærme sig magnetarens overflade. Her kommer de ind i magnetarens intense magnetiske felter, og der bliver skabt en stor elektrisk spænding, da asteroider er så rige på jern. Disse elektriske felter kombineret med fart giver et udbrud af stråling, som giver de såkaldte radioglimt.

Det her er blot en mulig forklaring på en type radioglimt. Der skal mere forskning til på området for at forstå disse mystiske signaler fra vores dybe univers, understreger Live Science.

