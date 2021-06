Mystiske, skinnende skyer på Mars overrasker forskere

Det kan godt være, at Perseverance-roveren, der landede på Mars i februar, er den nye og seje elev i klassen, men Curiosity, som landede på Mars helt tilbage i 2012, er stadig i fuld gang med sine egne undersøgelser.

Nu hjælper roveren NASA-forskere med at løse et to år gammelt mysterium om skyerne på den røde planet, der ikke opfører sig, som de burde. Det skriver NASA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder af de skinnende skyer.

Skyer er sjældnere på Mars, end de er på Jorden, takket være den røde planets tynde og tørre atmosfære, og plejer at opstå omkring Mars’ ækvator, når planeten er længst væk fra Solen, og klimaet er koldere.

Derfor overraskede det forskerne, da Curiosity for to år siden (eller ét Mars-år) sendte billeder tilbage med skyer på himlen, som slet ikke burde være der endnu.

Nu har Mars endelig været en gang mere rundt om Solen, og i år har NASA-folkene været klar med kameraerne for at fange fænomenet, som det opstod sent i januar.

De fleste af Mars’ skyer består af vand i form af iskrystaller, som svæver i 60 kilometers højde, men hvad forskerne så, passede ikke overens med den forventning, skriver NASA.

De nye skyer ser ud til at være meget højere oppe, hvor atmosfæren er koldere, hvilket i forskernes øjne indikerer, at disse skyer slet ikke består af vand, men af tøris-krystaller, kuldioxid i fast form.

Når Solen går ned på Mars, og himlen mørkes, fanger iskrystallerne i disse skyer de sidste af Solens stråler, hvilket giver dem en skinnende effekt på nattehimlen, ifølge NASA.

Nogle af skyerne lod endda til at have en svag iriserende effekt (tænk motorolie i en vandpyt), hvilket ifølge forskerne sker, når skyerne er helt nydannede, og iskrystallerne i skyen er vokset lige hurtigt

De gode folk hos NASA er endnu ikke helt klar med en endelig vurdering af skyerne, men arbejder på sagen.

