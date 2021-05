Næsten en femtedel af Jordens land omdannet til landbrug på 60 år

Siden 1960 har mennesker omdannet et område svarende til Afrika og Europa fra natur til landbrug.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det svarer til 43 millioner kvadratkilometer, lyder det i et nyt studie publiceret i Nature Communications.

Læs mere på Videnskab.dk: Jordens undergang: Her er de tre største trusler

- Jord spiller en central rolle for klimaomstillinger, biodiversitet og produktion af mad, og det er essentielt at forstå alle dynamikkerne til fulde for at kunne udvikle bæredygtige strategier for brugen af landjord, siger Karina Winkler, der er geograf ved Wageningen University & Research i Holland og hovedforfatter bag studiet, til AFP ifølge Videnskab.dk.

På 60 år er mængden af alle verdens skove svundet ind med næsten en million kvadratkilometer, der i stedet er blevet omdannet til marker og overdrev.

Læs mere på Videnskab.dk: Er der flere stjerner i universet end sandkorn på Jordens strande?

Det er dog ikke alle steder, at skovene er svundet ind. Siden 1960 er der kommet mere skov i dele af Europa, Rusland, Nordamerika og Østasien.

Omvendt er mængden af skovfældning i især den sydlige del af verden steget betragteligt.

Store dele af regnskovene i Sydamerika, Sydøstasien og dele af Afrika er blevet trimmet ned for at gøre plads til produktionen af blandt andet sojabønner og sukkerrør.

Andre artikler på Videnskab.dk

Historiens værste år, 10.800 f.v.t.: Én af de største klimaændringer i menneskets historie

Sådan opstod Danmark

Hvad styrer vores klima?