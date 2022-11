NASA afslører: - Noget af det største, vi har set

Det var egentlig meningen, at NASA's EMIT-mission 'bare' skulle kortlægge tilstedeværelsen af forskellige mineraler i støvet på vores klode.

Fra sin plads på Den Internationale Rumstation har EMIT-instrumenterne dog vist sig også at have et andet talent: at opdage og afbillede metan-udslip.

Dette har nu ført til opdagelsen af flere end 50 såkaldte super-udledere - forskellige facilliteter rundt omkring på planeten, der udleder særligt store mængder metan.

Det skriver NASA på sin hjemmeside ifølge Videnskab.dk.

Grunden til, at EMIT's spektrograf har kunnet opfange de store metan-udslip, skyldes fænomenet 'spectral fingerprints' (på dansk: spektrale fingeraftryk).

Disse opstår, når metan absorberer infrarødt lys, hvilket skaber et unikt mønster.

Det var dog ikke det æstetiske aspekt ved metan-skyerne, der fangede NASA's opmærksomhed. Det var størrelsen.

- Nogle af de gas-skyer, som EMIT har påvist, er blandt de største, vi nogensinde har set - ulig noget andet, vi nogensinde har observeret fra rummet, fortæller Andrew Thorpe, en af de ledende skikkelser i EMIT's nye metan-mission, til NASA ifølge VIdenskab.dk.

En af de værste super-udledere, som EMIT har afbildet, er et oliefelt i den amerikanske delstat New Mexico. Gas-skyen er tre kilometer lang, og forskerne anslår, at der alene fra denne kilde bliver udledt 18.300 kilo metan i timen. Grafik: NASA / JPL-Caltech

Eftersom metan er langt mere skadeligt, men samtidig langt hurtigere end CO2 om at forsvinde fra atmosfæren igen, er der god grund til at sætte ind mod super-udledere af netop metan.

Derfor er billeder som dem, EMIT nu har produceret, enormt værdifulde for kampen mod klimaforandringer - de giver helt konkrete steder at sætte ind.

Tæt ved den turkmenske havneby Hazar opdagede EMIT ikke færre end 12 gas-skyer, hvoraf nogle var mere end 32 kilometer lange. Området lægger jord til gas- og oliefelter, der tilsammen udleder mere end 50 ton metan i timen. Grafik: NASA / JPL-Caltech

Den værste af de 50 super-udledere slipper mere end 50 ton metan ud i atmosfæren for hver time, der går.

Til sammenligning anslås det, at Nord Stream-ledningen lækkede omkring 500 ton metan i timen, men her var der tale om en opbrugelig ressource. Hver af super-udlederne bliver derimod ved over en væsentligt længere periode.

NASA er glade for, at EMIT nu på flere måder kan hjælpe i kampen for klimaet.

- Vi har været ivrige efter at se, hvordan EMIT's mineral-data ville kunne forbedre vores klimamodeller, fortæller Kate Calvin, der er NASA's senior-klimarådgiver, ifølge Videnskab.dk.

- At den også har evnen til at påvise metan-udslip giver os jo en bemærkelsesværdig mulighed for at måle og overvåge de drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne.

