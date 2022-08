NASA: 'Fuldt tryk' på UFO-undersøgelse

I juni annoncerede NASA, at de ville begynde et videnskabeligt studie af UFO’er, og de understreger nu, at de tager det alvorligt.

På et pressemøde onsdag fortalte Daniel Evans fra NASA’s Science Mission Directorate, at der er »fuldt tryk« på forberedelserne til undersøgelsen, skriver Space.com ifølge Videnskab.dk.

- Det er virkelig vigtigt for os, og vi prioriterer det højt, lød det fra Daniel Evans ifølge Space.com.

Og ambitionen er klar. Foruden at gøre os klogere på UFOer, vil NASA bidrage til, at studiet af uidentificerede flyvende objekter bliver en del af den objektive mainstream videnskab.

En opgave, som Daniel Evans mener passer perfekt til NASA.

- NASA er unikt positioneret til at adressere UAP (unidentified aerial phenomena, et andet navn for UFO’er, red.), fordi vi ved, hvordan man skal bruge videnskabens værktøjer og data til at finde ud af, hvad der sker derude i skyerne, siger Daniel Evans ifølge Videnskab.dk.

- Og for at være helt ærlig, så nyder intet andet agentur den samme tillid fra offentligheden som os.

Derudover ønsker NASA, at de med studiet kan identificere og karakterisere den allerede tilgængelige UFO-data og udvikle nye måder at indsamle observationer af UFO’er i fremtiden.

Ifølge Space.com vil studiet koste i omegnen af 100.000 amerikanske dollars (ca. 737.000 kr.), når det i foråret vil påbegynde sin cirka ni måneder løbeperiode.

Trods det faktum, at langt de fleste observationer har naturlige forklaringer, er der stadig en mindre gruppe observationer, hvor man ikke har kunnet finde en naturlig forklaring.

