NASA: Mennesker bor på Månen inden 2030

Mennesker er snart på Månen i fuld sving med at arbejde, og hvis udviklingen fortsætter som nu, vil det allerede finde sted i 2030. Det fortæller lederen af et NASA-projekt, der handler om at sende mennesker til Månen.

Udtalelsen kommer, efter NASA for nylig fik sendt en raket mod Månen ved hjælp af et nyt og kraftfuldt affyringssystem, der hedder ‘Space Launch System’.

Dermed er NASA’s såkaldte ‘Artemis’-missioner sat i sving, hvilket er de første store skridt i retning af at få mennesker tilbage på Månen efter en ventetid på 50 år.

Det skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Rumskibet, der hedder Orion, er i denne omgang på vej mod Månen uden astronauter ombord. Den skal teste sine evner til at få en rumkapsel til Månen og tilbage igen.

I det efterfølgende projekt skal Orion have astronauter ombord, men uden at lande på Månen. Her skal rumskibet i stedet cirkle rundt om Månen for at lave flere undersøgelser. Det forklarer Howard Hu, der er leder på rumprogrammet, til BBC.

- Det er det første skridt, vi tager, for længerevarende rumudforskning. Og det er ikke bare for USA, men for hele verden, siger Howard Hu til BBC, ifølge Videnskab.dk.

Når NASA er klar til at sende astronauter til Månen igen inden for den næste årrække, er planen at lande i nærheden af Månens sydpol. Her skal forskere lede efter spor på vand.

Hvis de lykkes med at finde vand, vil det give anledning til at bosætte sig på Månen permanent. Det vil de blandt andet gøre for at foretage minearbejde og forskning.

