NASA slår alarm: Jordens ubalance fordoblet på 14 år

Moder Jord er i alvorlig ubalance.

Sådan lyder advarslen fra NASA, efter at en nylig undersøgelse har vist, at der er sket en fordobling af ubalancen i Jordens energi på kun 14 år.

Det betyder, at der siden 2005 er sket en fordobling i mængden af varme på Jorden, som den ikke er i stand til at komme af med igen.

Det skyldes især øget menneskelig aktivitet, fordi der hvert eneste år sker en stigning i vores udledning af drivhusgasser. Og det får både verdenshavene og temperaturerne til at stige.

'Et rigtigt fænomen'

Derudover skyldes ubalancen og den øgede varme også en stigning i vanddampe, der holder på mere af den udgående stråling, og at et fald i mængden af skyer og havis medfører, at der samtidig absorberes mere solenergi.

Ved hjælp af forskellige målinger og data fra satellitter og havmålere kunne forskerne se, hvor meget energi, der kommer ind og ud af Jordens system, samt hvor hurtigt havene opvarmes.

- De to meget uafhængige måder at undersøge forandringer i Jordens energiubalance på hænger virkelig godt sammen. De viser os en meget klar tendens, hvilket gør os meget sikre på, at det, vi ser, er et rigtigt fænomen.

- De tendenser, vi har fundet, er i en vis forstand ret alarmerende, siger Norman Loeb, der er den ledende forfatter bag studiet fra NASA Research Center Hampton.

(Desværre) ikke overraskende

Studiets resultat overrasker ikke Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og prorektor på Syddansk Universitet.

- I min terminologi er det ikke overraskende, men studiet underbygger de forandringer, som vi står og kigger lige ind i. Vi har set, hvordan tingene har udviklet sig drastisk de sidste 10-15 år, og det passer med vores generelle forståelse af klimasystemet og de konsekvenser, det medfører, siger han til Ekstra Bladet.

Sebastian Mernild forklarer, at der kun er én vej frem, hvis udviklingen skal vendes.

- Det er de menneskelige udledninger, der skal reduceres i et ekstremt omfang, for at vi kan nå Paris-aftalen. Vi skal have en stor omstilling af vores samfund, hvis det skal lykkedes, og det kommer til at tage mange år at løse udfordringerne, hvor blandt andet vores energiforbrug, energiudnyttelse og adfærd skal gentænkes, siger han.