NASA undersøger ‘helvedesplanet’: 'Lava regner fra skyerne'

- Forestil dig, at Jorden var meget, meget tættere på Solen. Så tæt, at et helt år kun varer få timer. Så tæt, at tyngdekraften har fastlåst den ene halvkugle i vedvarende, svidende dagslys, og den anden side i endeløst mørke.

- Så tæt, at havene fordamper, sten smelter, og lava regner fra skyerne.

Sådan lyder NASA’s beskrivelse af ‘helvedesplaneten’:

En super-jord, som rumagenturet regner med at få målinger fra inden for de kommende uger, skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Helvedesplaneten, med det officielle navn ‘55 Cancri e’, er en exoplanet i kredsløb om en stjerne 40 lysår fra vores egen.

Læs mere på Videnskab.dk: Alletiders tidsrejse-paradoks er (måske) løst! Kan vi tage på tidsrejser nu?

Data fra tidligere observationer viser, at ‘55 Cancri e’ er færre end 2,4 millioner kilometer fra sin stjerne - til sammenligning er Merkus i gennemsnit 58 millioner kilometer fra Solen.

Konsekvent vurderer forskere, at overfladetemperaturer på planeten når op til 2.000 grader.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor langt skal man være fra en atombombe for at overleve?

Det bliver superteleskopet James Webb, som, når det om få uger bliver operationelt, skal lave de opfølgende målinger.

Her håber NASA at opklare nogle grundlæggende mysterier om helvedesplaneten.

Blandt andet, hvorfor planetens varmeste punkt ikke er det, der er tættest på stjernen.

Og om planeten faktisk er fastlåst i en såkaldt bunden rotation, hvor samme side altid peger mod stjernen, eller om den også roterer om sig selv.

Et lige så helvedesagtigt scenarie som det første:

- I dette scenarie vil overfladen blive varmet op, smelte og endda fordampe i løbet af dagen og dermed danne en meget tynd atmosfære, som Webb vil kunne opfange, lyder NASA’s udlægning, ifølge Phys.org, skriver Videnskab.dk.

- Om aftenen vil dampen køle ned og kondensere til dråber af lava, som vil regne tilbage ned på overfladen og atter størkne, efterhånden som det bliver nat.

Uanset hvilket scenarie, der viser sig at være gældende, lyder ‘55 Cancri e’ ikke som et sted, man har lyst til at være.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Sådan giver vi tarmen et bedre liv

Jordens undergang: Her er de tre største trusler

Forskere: Internettet vil bukke under for ekstrem solstorm, og vi har endnu ingen nødplan