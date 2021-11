Nasa vil smadre rumfartøj ind i asteroide

For at undgå Armageddon vil Nasa for første gang se, om de kan ændre en asteroides kurs ved at smadre et rumfartøj ind i den

Det er første gang, menneskeheden forsøger at blande sig i solsystemets gravitationsdans.

Nasa vil smadre et rumfartøj ind i en asteroide for at ændre dens kurs. Formålet er, at man forhåbentlig i fremtiden vil kunne undgå et meteornedslag som det, der udryddede dinosaurerne.

Det skriver The Guardian.

Armageddon

Ved testen kan Nasa forhåbentlig blive klogere på, hvad der rent faktisk skal til, hvis vi skal undgå Armageddon.

Jorden bliver konstant angrebet af små stykker af meteorer. Men de er for det meste så små, at de brænder op i atmosfæren.

Men en sjælden gang imellem bliver Jorden ramt af en meteor, som forårsager stor skade. Sidst det skete, var for 66 millioner år siden, da et meteornedslag fik udryddet dinosaurerne. Da meteoren ramte jorden, skabte det en masse støv, som fløj op i atmosfæren og skyggede for solen. Det førte til et kollaps i fødekæderne, og det kunne dinosaurerne ikke overleve.

Det samme kan ske for menneskeheden, medmindre vi finder en løsning.

Kollision næste år

Onsdag 24. november skal rumfartøjet affyres fra Vandenberg Space Force Base i Californien. Fartøjet vejer 610 kg, og de har retning mod Didymos systemet - et harmløst par asteroider, der består af en 163 meter lang 'moonlet' asteroide kaldet Dimorphos, der kredser om en større 780 meter asteroide kaldet Didymos.

Planen er, at rumfartøjet skal ramme den mindre asteroide Dimorphos, når denne er tættest på jorden, hvilket den er 1. oktober 2022. Man forventer, at det kan ændre asteroidens fart med en brøkdel af 1% og ændre dens omløbsperiode omkring den større asteroide med flere minutter.