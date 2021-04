Neandertalere brugte tandstikker, afslører 46.000 år gammel tand

Tandstikker er et af de ældste og simpleste redskaber, menneskeheden har, og en stigende bevisbyrde peger på, at vores evolutionære fætre og kusiner, neandertalerne, også var flittige med tandstikkerne.

Nu har et polsk studie fundet bevis for, at neandertalerne praktiserede grundig mundhygiejne. Det skriver mediet Science in Poland ifølge Videnskab.dk.

I studiet har man analyseret en række tænder, som blev fundet i en polsk grotte i 2010, og det mest bemærkelsesværdige fund er en velbevaret kindtand, der ifølge studiet har tydelige spor efter brug af tandstikker: Tynde fordybninger i siden af tanden, som tyder på mange gentagne ind-og-ud-bevægelser, som med en tandstikker.

Læs mere på Videnskab.dk: Disse tre steder i Jylland kan vi lede efter levn fra neandertalerne

Ud fra tandens egenskaber samt en kulstof 14-analyse af området vurderer forskerne, at tanden tilhørte en mandlig neandertaler i 30’erne, som levede for 46.000 år siden.

- Det lader til, at tandens ejer praktiserede mundhygiejne. Sandsynligvis sad der madrester mellem de to sidste tænder, som skulle fjernes, fortæller arkæolog Wioletta Nowaczewska til Science in Poland ifølge Videnskab.dk.

- Vi ved ikke, hvad han lavede tandstikkeren af - et stykke af en gren, et stykke knogle eller en fiskeknogle. Det ville have været nødt til at være et temmelig stift, cylindrisk objekt, som individet brugte nok gange til, at det efterlod tydelige spor.

Flere andre steder i Europa har man også fundet tegn på, at neandertalerne gik op i deres tænder, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Fugl ser ud, som om den lige er død, men viser sig at være 46.000 år gammel

I 2017 fandt arkæologer i Kroatien en 130.000 år gammel neandertaler-tand, som bar tegn på at være blevet stanget og mejslet.

Endnu ældre neandertaler-tænder blev fundet i Spanien i 2013, hvor forskerne endda fandt rester af træ mellem to af kindtænderne.

I den polske grotte har man fundet mange andre tænder, men de fleste er så nedbrudte, at de har været svære at analysere.

Måske har neandertalermandens eksemplariske mundhygiejne gjort, at hans bisser overlevede tidens tand.

Forskningen blev offentliggjort i tidsskriftet Journal of Human Evolution.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvalhajer har tænder i øjnene, viser nyt studie

Hvor kom neandertalerne fra?

Hvalp fra istiden spiste et af verdens sidste uldhårede næsehorn