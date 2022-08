Nu skal hamp dyrkes i rummet

Den Internationale Rumstation får et drivhus – og forskerne skal bruge hamp-planten til at undersøge, hvordan gener kommer til udtryk

I foråret 2023 vil der for første gang nogensinde blive sendt et firmaejet drivhus op i rummet.

Bag opsendelsen står firmaet Redwire Greenhouse, hvis drivhus vil blive installeret på Den Internationale Rumstation (ISS).

I løbet af den første opsendelse skal industrihamp dyrkes. Det skriver Redwire Greenhouse i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forsøget med dyrkning af hamp er en del af et studie af genekspression, som foretages af et andet firma, Dewey Scientific, som forsker i fremavling af mere robuste og produktive cannabis-planter.

Ifølge firmaet selv vil projektet bidrage til vigtige indsigter for forskningen i afgrøder og dyrkning af planter i rummet.

»Redwire Greenhouse vil udvide mulighederne for videnskabelige opdagelse for at forbedre afgrødeproduktion på Jorden og gøre det muligt for kritisk forskning af afgrødeproduktion i rummet, som kan være til fordel for den fremtidige langvarige menneskelige rumfart,« siger Dave Reed, som er direktør for Redwire Florida Launch Site Operations og projektleder, ifølge pressemeddelelsen..

- Det at kunne vokse afgrøder i rummet vil være yderst vigtigt i fremtidens rummissioner, eftersom planter giver mad, oxygen og vandindvinding.

