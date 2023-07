Nuttet og uhyre sjældent syn: Se pukkelhval, der ammer

Det er kun tredje gang nogensinde, at vi får det at se

I en ny video kan man se en sød, ‘lille’ pukkelhval-unge på små 900 kilo, der bliver ammet af sin mor.

Et yderst sjældent syn.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP ifølge Videnskab.dk.

For på trods af flere årtiers forsøg er forskere kun lykkedes med at optage pukkelhvaler (Megaptera novaeangliae), der ammer, to gange før, fortæller Natalia Botero.

Forskerne bag projektet håber på, at videoen kan være med til at få en bedre forståelse for pukkelhvalers adfærd, så man kan hjælpe med at sikre deres overlevelse.

- Selvom pukkelhvaler nu er beskyttet mod kommerciel jagt, står de stadig overfor en række trusler, siger Natalia Botero.

- Ved at lære mere om deres adfærd, kan vi fremme de rigtige tiltag for bevarelsen af dem.

Optagelserne blev gennemført ved at påsætte sensorer med sugekopper på kalvens ryg, så de ikke gjorde skade på den. Systemet inkluderede også et kamera, en GPS og en optager.

